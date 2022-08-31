Екатеринбург, 31 августа 2022, 08:35 — REGNUM Первая детская поликлиника Екатеринбурга подала иск к минздраву и минфину Свердловской области. Руководство больницы требует взыскать в свою пользу 1,716 млн рублей, следует из информации в картотеке Арбитражного суда.
Сумма иска включает затраты медицинского учреждения на ПЦР-тестирование детей на коронавирус. Ещё в мае главврач заявлял о необходимости возмещения затрат, однако министерство финансов Свердловской области отказалось выделить деньги на эти цели.
Судебное заседание по делу назначено на 23 сентября.