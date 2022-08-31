Сеул, , 08:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 30 августа телефонные переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и укрепление сотрудничества в области обороны и атомной энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны высоко оценили активное сотрудничество в сфере экономической безопасности, в частности, в сфере энергетики, энергетической инфраструктуры и обороны, а также договорились увеличить государственную поддержку для расширения связей в атомной энергетике.

Юн Сок Ёль попросил польское правительство продолжать поддерживать южнокорейские компании, работающие в Польше.

В свою очередь Моравецки сказал, что его страна ценит инвестиционную активность южнокорейских компаний и их участие в крупных экономических проектах, включая строительство нового международного аэропорта. Он также обещал поддержать заявку южнокорейского города Пусан на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.