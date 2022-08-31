Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Минстрой Хабаровского края заключил ещё 20 договоров на долевое строительство жилья, которое передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«В июле мы разместили четыре аукциона на участие в долевом строительстве 20 квартир в Хабаровске, по итогам которых в августе было заключено четыре контракта, со сроком передачи жилых помещений не позднее 1 декабря этого года. После того, как квартиры будут сданы, их передадут собственникам из числа детей-сирот», — пояснили специалисты.

Отмечается, что в этом году уже сдан в эксплуатацию жилой дом в селе Лермонтовка Бикинского района, построенный для сирот. Также для них возводят 30-квартирный дом в селе Хурба Комсомольского района. Ввод в эксплуатацию — в декабре.

Также проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам решаются с помощью жилищных сертификатов. В 2021 году сертификаты получили 96 человек, с начала 2022 года — уже 252, ещё 16 заявок находятся на рассмотрении в комиссии министерства ЖКХ Хабаровского края. До конца года планируется выдать 102 сертификата. В 2021 году на улучшение жилищных условий детей-сирот направили 243 млн рублей. В начале 2022 года планировалось выделить 521 млн рублей, но по инициативе губернатора сумма возросла до 800 млн.

Также, с 1 января 2021 года детям-сиротам предоставляются социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории любого района края. По состоянию на конец августа 2022 года, обеспечены жилыми помещениями 252 человека: 175 получили социальную выплату, 77 воспользовались договорами найма специализированных жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2022 году планируется приобрести 459 квартир для детей-сирот.