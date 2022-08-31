Токио, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны Японии 31 августа обнародовало планы по разработке и серийному производству крылатых и высокоскоростных баллистических ракет дальнего действия в рамках стремления Японии получить возможность наносить удары по отдаленным целям для противодействия угрозам со стороны Китая и Северной Кореи, как передает агентство Reuters.

Запуск баллистической ракеты

План закупок, содержащийся в ежегодном бюджетном запросе министерства обороны Японии, свидетельствует о явном отходе от многолетнего ограничения на дальность действия вооружений в соответствии с конституцией страны.

«Китай продолжает угрожать применением силы для одностороннего изменения статус-кво и углубляет свой союз с Россией, — говорится в бюджетном запросе министерства. — Он также оказывает давление на Тайвань с помощью предполагаемых военных учений и не отказался от использования военной силы как способа объединения Тайваня с остальным Китаем».

Министерство также упомянуло Северную Корею в качестве угрозы для Японии.

Бюджетный запрос касается финансирования серийного производства крылатых ракет наземного базирования, версии с увеличенной дальностью действия уже используемой ракеты, разработанной компанией Mitsubishi Heavy Industries, для нанесения ударов по кораблям, а также новой высокоскоростной баллистической ракеты, способной поражать наземные цели.

Министерство также ищет деньги на разработку других видов ракет, включая гиперзвуковые.

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