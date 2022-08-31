Вашингтон, 31 августа 2022, 08:30 — REGNUM США необходимо предоставить киевскому режиму оружие и разрешение для удара вглубь России, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд.
Он считает ошибкой требование Запада, поставляющего оружие киевским националистам, не использовать его для ударов по России. Арнольд уточнил, что говорит не о Крыме.
«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России», — сказал генерал.
Он предложил НАТО изменить политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям.