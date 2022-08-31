Вашингтон, 31 августа 2022, 08:30 — REGNUM США необходимо предоставить киевскому режиму оружие и разрешение для удара вглубь России, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд.

Американская РСЗО HIMARS
Американская РСЗО HIMARS
Juliusz Sabak

Он считает ошибкой требование Запада, поставляющего оружие киевским националистам, не использовать его для ударов по России. Арнольд уточнил, что говорит не о Крыме.

«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России», — сказал генерал.

Он предложил НАТО изменить политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям.