Вашингтон, 31 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. США необходимо предоставить киевскому режиму оружие и разрешение для удара вглубь России, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Арнольд.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Он считает ошибкой требование Запада, поставляющего оружие киевским националистам, не использовать его для ударов по России. Арнольд уточнил, что говорит не о Крыме.

«Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить [б. УССР] оружием, которое может нанести удары по территории России», — сказал генерал.

Он предложил НАТО изменить политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям.