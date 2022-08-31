Посёлок Мегет, Иркутская область, , 08:28 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 31 августа известило о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу участников межэтнической группы, организовавших рейдерский захват предприятия.

В Иркутской области участники межэтнической группы, организовавшие рейдерский захват предприятия, проведут от 6 до 8 лет в колонии МВД

Задержанные полицейскими и представителями других силовых ведомств участники группы, которые в 2018 году захватили предприятие по производству металлоконструкций в поселке Мегет, пытались оспорить решение Ангарского городского суда. Иркутский областной суд с учетом мнения прокурора оставил приговор без изменения. Тем самым ранее вынесенное наказание вступило в законную силу.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления МВД России по Иркутской области, УФСБ России по Иркутской области и при участии спецподразделений Росгвардии региона. Принятые меры, направленные на изобличение «рейдеров», позволили защитить права законных владельцев организации и не допустить расхищения принадлежащей ей собственности в размере порядка 500 млн. рублей.

Напомним, 2018 году злоумышленники проникли на территорию транспортно-логистического комплекса, расположенного в поселке Мегет Ангарского городского округа. Они демонстрировали документы о праве владения и распоряжения находящимся имуществом по своему усмотрению и называли себя единственными арендаторами, которым иностранное юридическое лицо, собственник указанного комплекса, предоставило неограниченные полномочия по владению и пользованию предприятием, заключив с ними договор аренды.

Сотрудники Интерпола регионального Главка выяснили, что имеющийся договор аренды, якобы заключенный с иностранным собственником — фиктивен, а лица, которые поставили свои подписи в этих документах, не являются представителями зарубежной компании.

За непродолжительный период времени подсудимым удалось похитить и сбыть с территории значительную часть металлоконструкций и оборудования. Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы, общая стоимость похищенного имущества превысила 7 млн рублей.

Кроме того, установлено, что мужчины под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угрозой убийством требовали у представителя организации передать им имущество в виде черного и цветного металла в особо крупном размере. Во время обыска у одного из фигурантов был изъят арсенал боеприпасов для огнестрельного оружия.

Материалы уголовных дел, возбужденных СУ СКР по Иркутской области по части 3 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Открытое хищение чужого имущества»), части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) были соединены в одно производство и переданы в суд. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Элистинский городской суд вынес приговор по делу о попытке рейдерского захвата трёх нефтяных компаний, фигурантами которого стали шесть человек — жители Дагестана, Свердловской и Вологодской областей.

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