Исламабад, 31 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Власти Пакистана в связи с гибелью посевов из-за масштабных наводнений намерены осуществить дополнительные закупки сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 31 августа заявил на брифинге для иностранных журналистов в Исламабаде.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай пшеницы

По словам главы правительства, «наводнения смыли посевы», поэтому стране придётся импортировать дополнительные объёмы риса, пшеницы, картофеля, лука, помидор и других продуктов.

Для пополнения стратегических запасов Исламабад также намерен закупить пшеницу у внешних поставщиков, в частности, у России. С которой правительство Пакистана в настоящее время ведёт переговоры, «пытаясь выторговать… лучшую возможную цену».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пакистане в результате наводнений, затронувших жизни более 33 млн человек, пострадавшими признаны 72 округа.

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