Благовещенск, , 08:28 — REGNUM В 2022 году по итогам исследований крови крупного рогатого скота, свиней и птиц, а также диких животных были обнаружены более 150 случаев заболеваний лейкозом и бруцеллёзом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Корова

Читайте также: Чума свиней нанесла фермерам Приамурья ущерб в 96 млн рублей

«Согласно приказам управления ветеринарии Амурской области установлены ограничительные мероприятия и утверждены планы по ликвидации эпизоотических очагов во всех случаях выявления заболеваний», — отметили в надзорном ведомстве.

Всего были взяты более 3,2 тыс. проб крови животных. Исследования проводили на территории Ивановского, Благовещенского, Тамбовского, Архаринского, Белогорского, Константиновского, Шимановского, Мазановского, Завитинского, Серышевского и других районов Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за эпидемии АЧС за год умертвили более 7,5 тыс. свиней. Ещё три новых очага были обнаружены уже в 2022 году.