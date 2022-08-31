Вашингтон, 31 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов проявила безответственность в вопросах поставок оружия Киеву, считает журналист American Thinker Оливия Мюррей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Так, в своем материале она сравнила исчезающие на территории б. УССР американские вооружения с черной дырой.

«Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение [киевского режима] оружием», — написала Мюррей.

По ее словам, американские чиновники, в задачи которых входит необходимость отслеживать целостность помощи США, не обладают достоверной информацией о том, куда именно она идет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские пользователи Twitter подвергли критике президента США Джо Байдена, заявившего о том, что Киев защищает «демократию и суверенитет».

Читайте также: Американцы обвинили Байдена в помощи «самой коррумпированной стране в мире»