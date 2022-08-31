Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден назвал Горбачёва «человеком выдающихся взглядов». По словам американского лидера, Горбачёв положил конец холодной войне и продвигал демократические реформы.

От имени властей США Байден выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям Горбачёва, а также всем, кто «выиграл от его веры в лучший мир».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа в возрасте 91 года. С начала 2020 года он находился под непрерывным врачебным наблюдением.

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