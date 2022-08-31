Москва, 31 августа 2022, 08:24 — REGNUM Сегодня, 31 августа, президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днём независимости республики, передаёт РИА Новости со ссылкоц на пресс-службу посольства РФ в Бишкеке.

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров
President.kg

Президент РФ отметил, что отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

«Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание взаимовыгодных российско-киргизских связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в стабильности и поступательном развитии Киргизии.

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