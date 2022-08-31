Уфа, 31 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Работа над проектом «Евразийский экономический центр», инициированная руководством Башкирии, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что проект должен заработать к началу 2023 года. В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года были подписан меморандум о взаимодействии с шестью регионами-участниками Евразийского экономического центра: Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Удмуртией и Пермским краем. Кроме этого, были достигнуты договоренности о сотрудничестве с коллегами из Казахстана и предварительные договоренности с коллегами из Белоруссии и Узбекистана.

«Перед нами стоит задача разработать инфраструктурный план реализации комплексного инвестиционного проекта. Сюда входит транспортная, энергетическая, логистическая инфраструктура. Это важно, поскольку некоторые регионы не могут самостоятельно преодолеть эти инфраструктурные ограничения, как из-за финансовых, так и из-за организационных особенностей. Данный этап также важно завершить в месячный срок», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики регионаРустама Муратова.

Сообщается, что данный проект был представлен в Москве в научно-исследовательском финансовом институте при министерстве финансов России. В результате было принято решение в сентябре вынести проект на предзащиту в министерство экономического развития России.

Ранее сообщалось о том, что суть «Евразийского экономического центра» состоит в создании преференциального поля для проектов, объединяющих инвестиционную, производственную, экспортную специализации нескольких регионов, а также их конкурентные преимущества.