Киев, , 08:23 — REGNUM Киев может получить возможность вступить в Североатлантический альянс ещё до окончания специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом в беседе с «Европейской правдой» заявила вице-премьер режима Зеленского Ольга Стефанишина.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она напомнила, что киевский режим неоднократно просил принять его в альянс. Теперь решение за Брюсселем, уточнила Стефанишина.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — полагает политик.

При этом представитель Киева не согласилась с утверждением, что страна — участница вооружённого конфликта или участница территориального спора, не имеет права присоединиться к альянсу.

«Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — отметила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не собирается отказываться от возможности стать членом Североатлантического альянса.

При этом генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что НАТО сосредоточено на оказании Киеву военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса. По его словам, Североатлантический альянс планирует модернизировать военные институты на территории бывш. УССР, чтобы страна через некоторое время приблизилась к присоединению к блоку.

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