Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура внесла представление председателю регионального правительства после проверки заключения договоров на выполнение работ по капремонту домов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка касалась проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По данным надзорного ведомства, региональное министерство ЖКХ и строительство не выполняло контрольные функции в отношении Фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области, в результате в первом полугодии года заключено «лишь 50% договоров» по ремонту многоэтажек в 2022 году, в том числе лифтов.

Отмечается, что по данному факту прокуратура Ульяновской области внесла председателю регионального правительства представление об устранении нарушений закона.

Правоохранители сообщают, что после прокурорского вмешательства фонд провёл конкурентные процедуры, по итогам которых заключены оставшиеся договоры на выполнение работ по капитальному ремонту, в том числе на замену 87 лифтов.

Напомним, что в Ульяновской области за пять лет мы планируется капитально отремонтировать порядка 150 школ.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года стало известно, что в Карсунском районе Ульяновской области завели уголовное дело по факту подделки протокола собрания жителей одной из многоэтажек. Следствие считает, что документ касался решения об утверждении размера взноса на капремонта сверх минимального.

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