Лондон, 31 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Правительство Великобритании выделит £1,16 млрд ($1,35 млрд) в качестве дополнительной финансовой поддержки транспортной системы британской столицы Лондона, сообщила на своем сайте компания-оператор Transport for London (TfL).

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Средства будут предоставлены до конца марта 2024 года. В TfL считают, что организация к этому времени вернет финансовую устойчивость. Это уже пятый по счету пакет помощи компании со стороны государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа одна из кандидатов на пост главы правительства Великобритании, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс пообещала, что в случае своего избрания на указанный пост рассмотрит вариант снижения НДС в стране на 5%.

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