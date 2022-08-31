Лондон, , 08:19 — REGNUM Участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима британский наёмник Джош Гриффитс рассказал, как едва избежал гибели при обстреле на территории б. УССР.

Британские солдаты Royal Navy

Так, в интервью местному порталу SurreyLive он рассказал, что получил ранение при миномётном обстреле.

По его словам британца, его голень «разорвало на куски», осколки снаряда повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Во время пребывания в одной из больниц киевского режима власти удостоили его наградой.

Он также сообщил, что когда прибыл в Польшу, встретил двух соотечественников, которые отправлялись на территорию б. УССР. Один из них посоветовал ему вернуться домой, поскольку набор боевиков в киевской армии «шокирует», а в войсках много гражданских, которые «играли слишком много в Call of Duty».