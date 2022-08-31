Чаинский район, , 08:18 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет главный врач Чаинской районной больницы по обвинению в присвоении бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Врач Publicdomainpictures.net

По данным следствия, в 2019–2022 годах обвиняемый ежемесячно выписывал завышенные премии своему подчинённому. Затем последний отдавал часть премии своему начальнику.

«Данными денежными средствами в общей сумме около 1 млн. рублей главный врач в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемый признал вину, добровольно возместил ущерб», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Главврача больницы в Томской области обвинили в хищении крупной суммы денег