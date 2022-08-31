Чаинский район, Томская область, 31 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет главный врач Чаинской районной больницы по обвинению в присвоении бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2019–2022 годах обвиняемый ежемесячно выписывал завышенные премии своему подчинённому. Затем последний отдавал часть премии своему начальнику.

«Данными денежными средствами в общей сумме около 1 млн. рублей главный врач в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемый признал вину, добровольно возместил ущерб», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.