Пекин, , 08:14 — REGNUM Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провело заседание, посвященное подготовительной работе к седьмому пленарному заседанию Центрального комитета КПК 19-го созыва и XX съезду КПК. Председательствовал на заседании генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает 30 августа газета Global Times.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Совещание решило, что седьмое пленарное заседание Центрального комитета КПК 19-го созыва должно быть созвано 9 октября в Пекине. Политбюро Центрального комитета КПК предложит пленарному заседанию созвать XX съезд КПК 16 октября в Пекине.

На встрече было подчеркнуто, что XX съезд КПК — это съезд большого значения, который должен быть созван в решающий момент, когда вся партия и весь народ вступают на новый путь построения современной социалистической страны во всех отношениях и продвигаются к целям второго столетия.

Съезд будет высоко держать великое знамя социализма с китайской спецификой, отстаивать марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теорию Дэн Сяопина, теорию Трех представителей и Научный взгляд на развитие, а также тщательно внедрять идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

На съезде будут подведены итоги работы партии за последние пять лет, а также основные достижения и ценный опыт Центрального комитета партии во главе с товарищем Си Цзиньпином в объединении и руководстве всей партией и китайским народом всех этнических групп для поддержания и развития социализма с китайскими особенностями.

Съезд тщательно рассмотрит международную и внутреннюю ситуацию, всесторонне поймет новые требования к развитию дела партии и страны на новом пути в новую эпоху, а также новые ожидания народа. Съезд сформулирует планы действий и основные направления политики, мобилизует всех членов партии и людей из всех этнических групп по всей стране, чтобы укрепить доверие к истории, усилить историческую инициативу, внедрить инновации на основе того, что было сделано, и смело идти вперед.

Все члены партии и люди из всех этнических групп по всей стране будут мобилизованы для продолжения скоординированного продвижения Комплексного плана из пяти сфер и Четырехсторонней Всеобъемлющей стратегии, продвижения общего процветания для всех, продвижения великого нового проекта партийного строительства и содействия созданию сообщества с общим будущим для человечества.

Все члены партии и люди из всех этнических групп по всей стране будут мобилизованы для совместной работы по превращению Китая в современную социалистическую страну во всех отношениях и продвижению великого обновления китайской нации на всех фронтах. На съезде будут избраны новый Центральный комитет КПК и новая Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины.

Вся подготовительная работа к съезду проходит гладко, и подготовка должна быть серьезно продолжена, чтобы обеспечить успешное проведение конгресса, говорится на встрече. На встрече были обсуждены и другие вопросы.