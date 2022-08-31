Пекин, 31 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провело заседание, посвященное подготовительной работе к седьмому пленарному заседанию Центрального комитета КПК 19-го созыва и XX съезду КПК. Председательствовал на заседании генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает 30 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Совещание решило, что седьмое пленарное заседание Центрального комитета КПК 19-го созыва должно быть созвано 9 октября в Пекине. Политбюро Центрального комитета КПК предложит пленарному заседанию созвать XX съезд КПК 16 октября в Пекине.

На встрече было подчеркнуто, что XX съезд КПК — это съезд большого значения, который должен быть созван в решающий момент, когда вся партия и весь народ вступают на новый путь построения современной социалистической страны во всех отношениях и продвигаются к целям второго столетия.

Съезд будет высоко держать великое знамя социализма с китайской спецификой, отстаивать марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теорию Дэн Сяопина, теорию Трех представителей и Научный взгляд на развитие, а также тщательно внедрять идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

На съезде будут подведены итоги работы партии за последние пять лет, а также основные достижения и ценный опыт Центрального комитета партии во главе с товарищем Си Цзиньпином в объединении и руководстве всей партией и китайским народом всех этнических групп для поддержания и развития социализма с китайскими особенностями.

Съезд тщательно рассмотрит международную и внутреннюю ситуацию, всесторонне поймет новые требования к развитию дела партии и страны на новом пути в новую эпоху, а также новые ожидания народа. Съезд сформулирует планы действий и основные направления политики, мобилизует всех членов партии и людей из всех этнических групп по всей стране, чтобы укрепить доверие к истории, усилить историческую инициативу, внедрить инновации на основе того, что было сделано, и смело идти вперед.

Все члены партии и люди из всех этнических групп по всей стране будут мобилизованы для продолжения скоординированного продвижения Комплексного плана из пяти сфер и Четырехсторонней Всеобъемлющей стратегии, продвижения общего процветания для всех, продвижения великого нового проекта партийного строительства и содействия созданию сообщества с общим будущим для человечества.

Все члены партии и люди из всех этнических групп по всей стране будут мобилизованы для совместной работы по превращению Китая в современную социалистическую страну во всех отношениях и продвижению великого обновления китайской нации на всех фронтах. На съезде будут избраны новый Центральный комитет КПК и новая Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины.

Вся подготовительная работа к съезду проходит гладко, и подготовка должна быть серьезно продолжена, чтобы обеспечить успешное проведение конгресса, говорится на встрече. На встрече были обсуждены и другие вопросы.