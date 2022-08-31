Благовещенск, , 08:20 — REGNUM Сливочное масло и колбаса, которыми снабжали социальные учреждения Амурской области, оказались фальсифицированными. В поставляемом сливочном масле обнаружены жиры растительного происхождения, в колбасе — соя и мясо курицы, не заявленные в составе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Докторская колбаса Krascsm.ru

Читайте также: В медучреждения Приамурья поставляли фальсифицированное сливочное масло

Проверялись также мясо говядины, птицы, молоко и молочная продукция. В остальных продуктах нарушений не обнаружено.

«Проведенная инспекторами Управления Россельхознадзора по Амурской области работа предотвратила оборот порядка 250 кг животноводческой продукции», — отметили в надзорном ведомстве.

Производители масла и колбасы получили письма о несоответствии качества продуктов заявленным требованиям. О нарушениях также уведомлены соцучреждения, получившие продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель из Амурской области дважды привозил в учреждения здравоохранения региона фальсифицированное сливочное масло. Продукт предназначался для питания пациентов.