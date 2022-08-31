Вашингтон, 31 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Против привлечения независимого эксперта для изучения документов, изъятых во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа, выступили власти США. Об этом сказано в поступившем 30 августа в базу федерального суда по Южному округу штата Флорида заявлении минюста США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Ходатайство с требованием назначить юриста, уполномоченного изучить документы, изъятые во время обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго, направили в суд адвокаты бывшего американского лидера. 27 августа судья Эйлин Кэннон заявила о намерении удовлетворить ходатайство.

В свою очередь минюст США утверждает, что ходатайство не может быть удовлетворено сразу по нескольким причинам. В частности, указывается, что изъятые документы не являются собственностью Трампа, а принадлежат правительству США. По этой причине независимый юрист не может быть привлечён к изучению материалов, так как данная мера «не является необходимостью и в значительной степени навредит интересам правительства, в том числе в сфере национальной безопасности».

Также отмечается, что привлечение независимого эксперта может создать помехи расследованию уголовного дела. Кроме того, в минюсте США указали, что у окружного суда недостаточно полномочий для вынесения решения о возврате документов, как того требовала защита Трампа.