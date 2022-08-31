Ханты-Мансийск, 31 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Югорском государственном университете открыли военный учебный центр. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба Югорского государственного университета Построение курсантов военно-учебного центра ЮГУ

В учебном центре курсанты получат специальности «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». В центр будут набирать ежегодно более сотни курсантов. Срок обучения — два года с последующим выходом в запас.

Отмечается, что у студентов Югорского ГУ появилась возможность получения военной специальности параллельно основному образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов вузов на военные учебные центры.