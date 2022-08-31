Москва, 31 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 30 августа снижением. Нефть марки Brent подешевела на 4,75%, до $99,93, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Цена снизилась после роста в начале недели 29 августа. На рынок вернулись опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители.

Давление могло исходить от укрепления доллара и ожиданий результатов по иранской сделке. Если Штаты снимут санкции с Ирана, то на мировом рынке увеличится предложение нефти, что негативно скажется на ценах.

В центре внимания участников рынка остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

На американской сессии минэнерго США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

По прогнозам ожидается, что запасы нефти упали на 1,5 млн баррелей, бензина — на 0,96 млн баррелей, дистиллятов — почти на 1,2 млн баррелей.

Сегодня, 31 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent упала до $98,70. Продавцы смогли отменить пробой трендовой линии и вернуть трейдерам медвежьи настроения.

Если по итогам среды цена останется ниже $100, то активность продавцов заметно усилится. В этом случае покупателям придется отступать к уровню $93, чтобы перегруппироваться и взять разгон для нового наступления.

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