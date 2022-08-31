Киев, , 08:11 — REGNUM Киевский режим может получить возможность вступления в Североатлантический альянс до завершения специальной военной операции России. Об этом заявил киевский вице-премьер Ольга Стефанишина.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — сказала она в интервью одной из газет.

Стефанишина добавила, что Киев не раз обращался в НАТО с просьбой о приёме, теперь решение должен принимать Брюссель. При этом она утверждает, что есть схемы, которые позволят НАТО принять оккупированные Киевом территории даже в условиях вооружённого конфликта.