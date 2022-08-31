Владивосток, , 08:09 — REGNUM На акватории Амурского залива во Владивостоке в дни Восточного экономического форума состоится парад парусов России с участием больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», крейсерских яхт всех классов, а также судов — участников детских соревнований и регаты «Плату-25», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Учебный фрегат «Паллада» Дальрыбвтуз

Читайте также: В Приморье готовятся к фестивалю «Я, мы, тигр!»

«Владивосток уже зарекомендовал себя как морская визитная карточка Восточного экономического форума — в рамках ВЭФ-2018 прошла первая международная регата с большими парусниками из шести государств. Ежегодно во время форума проводятся парусные регаты, в которых принимают участие российские яхтсмены и юные спортсмены. В этом году акцент мероприятия сделан на обучение нашей молодежи морскому и парусному делу, охрану окружающей среды и природных ресурсов России и мирового океана», — пояснили специалисты.

Стартует парад 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 4 сентября пройдёт масштабный фестиваль «Я, мы, тигр!».