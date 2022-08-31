Иркутск, , 08:08 — REGNUM Завтра, 1 сентября, в День знаний в Иркутской области будет введено ограничение розничной продажи алкоголя, сообщает телегам-канал правительства Приангарья. Поясняется при этом, что продажа алкогольной продукции будет ограничена с 08:00 до 23:00 местного времени.

Радостный праздник 1 сентября! Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Служба потребительского рынка и лицензирования региона информирует, что продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, а начало 2021/2022 учебного года в образовательных учреждениях Забайкалья обучалось более 147 тыс. учеников, а осваивать знания им помогали 10,1 тыс. учителей.

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