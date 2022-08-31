Москва, 31 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В течение 30 августа дня рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В первой половине дня курс доллара повышался 60,58 руб., во второй цена вернулась к уровню 60 рублей.

По итогам дня рубль укрепился по всем фронтам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,76%, до 59,94 руб., евро/рубль — на 0,70%, до 60,00 руб., фунт/рубль — на 2,04%, до 71,10 руб., юань/рубль — на 0,58%, до 8,67 руб.

С окончанием налогового периода доллар США усилил позиции, но дальнейший его рост относительно рубля сдерживался падением на Форекс.

Российская валюта укрепилась перед закрытием вечерней сессии, проигнорировав снижение нефтяных котировок. Нефть марки Brent подешевела на 4,75%, до $99,93.

Рубль мог получить поддержку и укрепиться на заявлениях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что решений по новому бюджетному правилу пока не принималось.

В любом случае, укрепление рубля будет ограниченным поскольку чем ближе к сентябрю, тем выше вероятность возобновления покупок валюты в рамках обновленного бюджетного правила.

Сегодня, 31 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent упала до $98,70. Снижение нефтяных котировок является негативным фактором для рубля, при этом дисбаланс между спросом и предложением остается на его стороне.

Рубль не дает доллару далеко уйти от 60 руб. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается продолжение консолидации в ограниченном диапазоне 59,00–60,50 руб.

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