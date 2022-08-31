Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Мелисса Бенойст, исполнившая главную роль в сериале «Супергёрл», хотела бы появиться в шоу «Супермен и Лоис» в качестве гостя. Об этом 31 августа сообщает портал Screen Rant.

紅色死神 Супермен

Битси Таллок, играющая в сериале роль Лоис Лейн, сказала, что пока она ничего не слышала о том, что Бенойст могут предложить сняться в «Супермен и Лоис», но отметила, что самой актрисе это было бы интересно. Таллок добавила, что сейчас сложно говорить о чём-то подобном, поскольку с момента начала эпидемии коронавируса создатели сериалов DC не выпустили ни одного кроссовера (пересечения сюжетов).

Отметим, что ранее один из создателей »Супермен и Лоис» Тодд Хелбинг неоднократно отмечал, что если Супергёрл и появится в шоу, то это будет новая версия персонажа с другой биографией. Телеканал The CW показал последний эпизод шестого (финального) сезона «Супергёрл» 9 ноября 2021 года.