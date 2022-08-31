Чебоксары, 31 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Чувашии к сбору гуманитарной помощи для защитников Донбасса присоединяются сотрудники федеральных ведомств. Представители управления Федерального казначейства (УФК) по республике передали нательное бельё, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

В пункт приёма, развёрнутый на базе чувашского штаба «фронтовиков» поступила новая партия гуманитарной помощи. В рамках проекта по сбору средств для бойцов Донбасса «Всё для Победы!» сотрудники УФК передали несколько коробок с нательным бельём — футболками и носками. Их отдадут бойцам воинских подразделений Луганской и Донецкой Народных Республик.

«В условиях военной спецоперации переданные вещи очень нужны, так как там не всегда есть возможность постирать. Без преувеличения, любой вклад, в том числе с необходимыми вещами для бойцов Донбасса приближает нашу победу!» — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Чувашии Николай Косыев .

Напомним, в августе сотрудники УФССП по Чувашии закупили и передали защитникам Донбасса предметы одежды и обихода — резиновую обувь, нательное белье и хозяйственные перчатки.

Отметим, что в августе 2022 года для участников добровольческого чувашского батальона «Атăл» общественный совет при МВД по Чувашии закупил рации, зарядные устройства и средства для оказания первой медицинской помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее чувашские «фронтовики» отправили в Донбасс скомплектованные медицинские тактические рюкзаки, армейские «наборы для выживания», средства личной гигиены, бинокли и прицелы.