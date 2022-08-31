Белгород, 31 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Утром 31 августа в Белгороде произошло несколько взрывов, после чего сработала система ПВО, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Сегодня (31 августа) утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 августа над Севастополем в результате срабатывания системы ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

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