31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

«Господь за Россию», делают вывод пользователи соцсетей в Италии, обсуждая статью об успехах российских властей в развитии сельского хозяйства.

Владимир Бадмаев, , 10:03 — REGNUM Европейские историки любят оправдываться, что европейские попытки завоевания России в прошлом оказывались безуспешными из-за неблагоприятного климата. Если бы якобы не пресловутый «генерал Мороз», Наполеон и Гитлер давно подчинили бы себе бескрайние российские просторы!

Григорий Мясоедов. Страдная пора (Косцы). 1887

Однако всё это дела давно минувших дней, да и «генерал Мороз» действовал только против агрессоров уже на территории самой России. В последнюю же зиму всё изменилось, вслед за выросшими ценами на газ главный российский генерал повёл наступление вглубь ЕС, к которому летом присоединился «полковник Жара».

А за последние пару десятилетий, как выяснили итальянские журналисты, к этим двум добавился настоящий маршал, имя которому «Изменение климата». В издании Corriere della Sera появилась статья о «тайных» успехах Владимира Путина в развитии сельского хозяйства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России увеличился в 16 раз. К сегодняшнему дню страна стала одним из крупнейших производителей зерна, обогнав США, и крупнейшим поставщиком хлеба на мировой рынок.

По мнению автора, этому способствовало глобальное потепление, из-за которого страдают многие районы Земли, в том числе Европа. Однако оно же, как оказалось, способствует развитию сельского хозяйства в России. Журналист напоминает слова российского лидера, сказанные в 2003 году о том, что повышение температуры на два-три градуса не повредит такой северной стране.

«Путин знал, о чём говорил. В исследовании ProPublica «Как Россия справится с климатическим кризисом», учёные-экологи проиллюстрировали следующий сценарий: таяние вечной мерзлоты добавит в Сибири больше пахотных земель, чем вся территория США», — говорится в статье.

Уборка пшеницы в полях Александр Погожев © ИА REGNUM

По мнению американских экспертов, Россия занимает оптимальное положение для того, чтобы извлечь пользу из изменения климата, и не только в сельском хозяйстве.

Статья вызвала бурное обсуждение в соцсетях, собрав более пяти сотен комментариев. Многие читатели отмечают, что западным лидерам нужно ввести санкции против климата, если он поддерживает Россию.

«Нам просто нужно ввести санкции против климата! Байден, два-три атомных взрыва в правильном месте, ось Земли двигается, и шах и мат царю…» — смеётся Вито Т.

«Можно ли сделать вывод, что Господь на их стороне?» — задался резонным вопросом Роберто А.

«То, о чём я всегда подозревал. Земля нагревается, в результате чего некоторые географические области становятся пустыней, а сибирская тундра очищается вечной мерзлоты и зеленеет… Кроме того, Россия становится хозяином новых морских путей после того, как ото льда освободится Ледовитый океан», — рассуждает Массимо Б.

«А я не понимаю, почему выгоду получает только Россия, ведь Канада расположена примерно на тех же широтах, и там такой же климат», — недоумевает Леонардо П.

«25 сентября голосую за Путина», — пошутила Даниела Р.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 25 сентября в Италии состоятся внеочередные парламентские выборы. Победителю или победителям предстоит сформировать новое правительство, которому придётся решать все проблемы страны в преддверии трудной зимы.

«Россия чувствует себя прекрасно. Это самая большая в мире страна, самодостаточная во всём. А мы тупые, как и наши санкции», — прокомментировал Стефано Б.

«И это после всех санкций, которые мы ввели против них. Представляете, если бы их не было?» — спросил Джованни Р.

«В России скоро будет дефолт (цитата наших «гениальных» политиков)», — вставил Франческо Г.

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