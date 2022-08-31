Первоуральск, Свердловская область, , 08:05 — REGNUM Жителя Первоуральска Свердловской области обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании отдела полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом журналистам 31 августа сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Звонок с сообщением о минировании отделения полиции Первоуральска поступил в единую диспетчерскую службу. На место незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе специалисты-взрывотехники. При проведении осмотра силовики не обнаружили опасных предметов в помещении.

Подозреваемого задержали. Мужчина признал вину и пояснил, что поступок совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Уральцу грозит до восьми лет лишения свободы.