Исламабад, 31 августа 2022, 08:04 — REGNUM В Пакистане в результате наводнений, затронувших жизни более 33 млн человек, пострадавшими признаны 72 округа. Об этом министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари заявил 30 августа на пресс-конференции, посвящённой запуску «Плана противодействия наводнению 2022 года».
По словам министра, наводнения повлияли на жизни более 33 млн граждан страны. Сотни тысяч жителей покинули свои дома, перебравшись в специальные лагеря, и «ежедневно сталкиваются с нехваткой продовольствия, чистой воды, убежищ и базовых услуг здравоохранения». Под удар стихии попали также многие объекты «критической инфраструктуры — дороги, мосты и железнодорожная сеть».
Как сообщало ИА REGNUM, жертвами масштабных наводнений в Пакистане стали более 1100 человек, в том числе, не менее 380 детей.
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