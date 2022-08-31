Исламабад, 31 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Пакистане в результате наводнений, затронувших жизни более 33 млн человек, пострадавшими признаны 72 округа. Об этом министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари заявил 30 августа на пресс-конференции, посвящённой запуску «Плана противодействия наводнению 2022 года».

Naveedsharif Столица Пакистана Исламабад

Билавал Бхутто Зардари «Из-за своего географического положения и стечения других факторов Пакистан стал эпицентром крупнейшей в нынешнем столетии угрозы существования — глобального потепления. В некоторых случаях вода наблюдается повсеместно, в виде непрерывной линии затопления. 72 округа признаны пострадавшими в результате стихийного бедствия».

По словам министра, наводнения повлияли на жизни более 33 млн граждан страны. Сотни тысяч жителей покинули свои дома, перебравшись в специальные лагеря, и «ежедневно сталкиваются с нехваткой продовольствия, чистой воды, убежищ и базовых услуг здравоохранения». Под удар стихии попали также многие объекты «критической инфраструктуры — дороги, мосты и железнодорожная сеть».

Билавал Бхутто Зардари «Ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться».

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами масштабных наводнений в Пакистане стали более 1100 человек, в том числе, не менее 380 детей.

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