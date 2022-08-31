Шарлыкский район, Оренбургская область, , 08:04 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области местный житель пострадал из-за разряда молнии, сообщили 31 августа журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Удар молнии (сс) skeeze

«Предварительно установлено, что при заправке трактора разряд молнии ударил в электрический насос для перекачки топлива. Шланг от насоса в это время находился в руках 39-летнего жителя села Сарманай», — сказали в полиции.

Мужчина получил серьёзные ожоги и перелом предплечья. Оренбуржец доставлен в больницу Шарлыка. По факту несчастного случая проводится проверка.