Иркутск, 31 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. К восстановлению дорожного полотна приступили на границах Усть-Удинского и Осинского районов, сообщает 31 августа телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Восстановление дороги

Отмечается при этом, что восстановление двух участков автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда после дождей ведется по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Дорожная служба Иркутской области уже завершила работы в Осинском районе.

Сегодня приступят к восстановлению дорожного полотна в Усть-Удинском районе. Привести в порядок трассу планируют в течение трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в пострадавших от мощнейшего наводнения территориях Иркутской области за три года восстановили 157 км дорог и 37 мостов,