Кемерово, 31 августа, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Новокузнецке земельные участки, занимаемые аэропортом имени Б. Волынова, включены в генеральный план города. Об этом сообщили в новокузнецком совете депутатов.

Администрация правительства Кузбасса Проект аэропорта Новокузнецка

«Есть необходимость спрогнозировать развитие нового седьмого района нашего города и на местном уровне заложить правовые основы этого развития. Сделали первый шаг в этом направлении — пока речь идёт только о земельных участках, занимаемых аэропортом, помимо прилегающих к нему территорий», — уточнили в горсовете.

Включённые в генплан участки обозначат в правилах землепользования Новокузнецка в качестве зоны воздушного транспорта.

По словам председателя комитета горсовета по развитию промышленности, предпринимательства, градостроительства, землепользования и экологии Ивана Вальтера, судьба земельных участков, которые прилегают к территории аэропорта и образуют фактически новый район, депутаты решат позже, «так как обозначение зон их разрешённого использования требует отдельной проработки».

Напомним, что ранее для сокращения сроков благоустройства привокзальной площади аэропорта было решено начать второй этап до завершения первого, увеличив задействованные мощности.

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