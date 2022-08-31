Урумчи, Китай, 31 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая официально открыл для движения третью скоростную автомагистраль, что значительно сократило время пути между населенными пунктами региона, повысило продажи местной сельскохозяйственной продукции и общую экономическую активность, сообщает 30 августа телеканал CCTV.

Today.kz Дорога на Урумчи

Скоростная автомагистраль начинается в городе Итунбулаке, расположенном в уезде Жоцян, и заканчивается в городском районе Жоцяна. Она имеет общую протяженность 294 км, пересекая горы Алтынтаг и район озера Лобнор. Вдоль скоростной автомагистрали было построено несколько переходов для местных диких животных, чтобы свести к минимуму воздействие на местную окружающую среду.

Скоростная автомагистраль является третьим крупным транспортным каналом, соединяющим Синьцзян с соседними провинциями после скоростной автомагистрали G-30, соединяющей Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая и город Хоргос в Синьцзяне, а также скоростной автомагистрали G-7, соединяющей Пекин и Урумчи, столицу Синьцзяна.

Отмечается, что недавно построенная скоростная автомагистраль сыграет важную роль в повышении уровня жизни в южном Синьцзяне и ускорит строительство проектов в рамках инициативы «Один пояс и один путь».