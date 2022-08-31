Оренбург, 31 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области специалисты Россельхознадзора выявили партию заражённого повиликой винограда. Ягоду общим весом 20,2 тонны вернули в Узбекистан, сообщили в надзорном ведомстве.

(сс) Celeste Виноград

Партия зараженного винограда выявлена на складе временного хранения «Уралкомплект» в ходе карантинного фитосанитарного контроля. Наличие повилики подтверждено лабораторно.

Возбуждено административное производство за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Выдано предписание о возврате подкарантинной продукции в страну отправления.

Стоит отметить, с начала 2022 года на складах временного хранения в Оренбуржье выявлено два случая, когда в овощах и фруктах из Узбекистана находили повилику. В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации ввоз такой продукции запрещён.