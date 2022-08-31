Чита, , 07:51 — REGNUM Авиакомпания «Аэросервис» года подписала с «Уральским заводом гражданской авиации» (УЗГА) предварительный договор на поставку семи лёгких многоцелевых самолётов ЛМС-901 «Байкал», говорится в сообщении пресс-службы авиапроизводителя.

ЛМС - 901 Авиакомпания «СиЛА»

Согласно сведениям пресс-службы УЗГА, поставки самолётов будут осуществлены в 2025–2028 годах. По запросу авиаперевозчика будет реализована комбинированная компоновка салона, предусматривающая одновременную перевозку пассажиров и груза. Генеральный директор ООО «Аэросервис» Герман Бобров уточнил «АвиаПорту», что такая компоновка будет реализована по запросу авиакомпании.

«Мы понимаем, что наши пассажиры, которые улетают к местам проживания из краевых и областных центров, везут большое количество багажа. Мы внесли свои предложения, что бы мы хотели видеть в компоновке салона. Разработчик обещал к моменту запуска в серию их реализовать», — пояснил он.

Согласно договору, эксплуатант получит ряд услуг в части подготовки лётного и технического состава, технической поддержки в эксплуатации.

«Мы оговорили географию расположения складов запчастей — это Дальний Восток и Екатеринбург. Достигнуто понимание по программе подготовки лётного и технического состава. Будет осуществляться техническое сопровождение — мы понимаем, что самолёт новый, и в первый год эксплуатации возникнет много дополнительных вопросов», — пояснил Герман Бобров.

В свою очередь, в УЗГА отметили, что активное взаимодействие с авиакомпанией «Аэросервис» помогает в формировании облика воздушного судна и сопутствующего сервиса.

«Рассчитываем, что специалисты авиакомпании и впредь будут принимать экспертное участие в процессе разработки и сертификации «Байкала», что поможет произвести достойный востребованный продукт для российской авиации», — приводятся в пресс-релизе слова директора программ гражданской авиации УЗГА Олега Богомолова.

Генеральный директор авиакомпании «Аэросервис» рассказал «АвиаПорту» о перспективах эксплуатации ЛМС-901 «Байкал». По его словам, перевозчик намерен сохранить позиционирование компании, принятое в период её образования в середине прошлого десятилетия.

«Объём работ, который мы выполняем сегодня — социально значимые перевозки, в том числе полёты в Забайкалье, Бурятии, Иркутской и Магаданской областях. Также мы выполняем задачи в интересах медицины катастроф», — отметил Герман Бобров

Парк авиакомпании в настоящее время состоит из двухдвигательных самолётов Л-410, а также однодвигательных ТВС-2МС и Ан-2. При этом, по словам руководителя компании «Аэросервис», «Ан-2 уже не справляется [с возложенными на него задачами — «АвиаПорт»]. Очень низкая предельная загрузка, скорость, небольшая преодолеваемая дальность, сложности с завозом в удалённые точки авиационного бензина», — перечислил он проблемы Ан-2.

Говоря об эксплуатации ТВС-2МС, Герман Бобров отметил, что перевозчик столкнулся со сложностями в обеспечении лётной годности из-за введённых антироссийских санкций.

«ТВС-2МС в силу санкционного давления пока стоят. Один двигатель находится в Австралии, мы не можем его вернуть после ремонта, один двигатель неисправен, мы пока не знаем, где произвести ремонт», — уточнил он. Аналогичная ситуация может сложиться и с Л-410, ремонт двигателей которых потребуется в 2023 году, однако от эксплуатации этих самолётов авиакомпания отказываться не планирует. «От Л-410 мы не хотим отказываться. Самолёт хороший, он себя зарекомендовал», — подчеркнул руководитель авиакомпании.

Самолёты ЛМС-901 предполагается использовать в качестве замены однодвигательных машин, находящихся сегодня в парке, а на ряде направлений — и вместо Л-410.

«Мы надеемся на «Байкал», который нам презентовали с российскими двигателями. По заявленным характеристикам, он заменит ТВС-2МС и, отчасти, Л-410, — отметил Г. Бобров. — Надеемся, что у производителя всё получится [в части исполнения обязательств по срокам поставки и характеристикам самолётов — «АвиаПорт»]. Ожидаем получить три самолёта в 2025 году, нам это важно»

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозки с использованием лёгкой авиационной техники станут доступнее на Дальнем Востоке. На замену имеющегося в эксплуатации и устаревшего 41 судна типа Ан-2 и Ан-3 советского периода придет новый самолёт типа ЛМС-901 («Байкал»).

Как отметил дальневосточный полпред Юрий Трутнев, по поручению президента РФ Владимира Путина будет выделено финансирование из средств Фонда национального благосостояния на строительство новых лёгких многоцелевых самолётов для Дальнего Востока. Для этого необходимо сформировать госзаказ на строительство новых судов взамен выбывающих из эксплуатации самолётов Ан-2, Ан-3.

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