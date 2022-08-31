Магадан, 31 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил с днём рождения Героя Российской Федерации, инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса, почётного гражданина Колымы Павла Виноградова.

ИА REGNUM В космосе

«Павел Владимирович больше 50-ти лет посвятил изучению и покорению космоса. Занимался разработкой космических кораблей «Союз ТМ», «Буран» и многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия». Совершил три полета на станции «Мир» и МКС, семь выходов в открытый космос, в том числе один рекордный, который не побит до сих пор — он стал самым возрастным человеком, совершившим выход в космическое пространство — в возрасте 59 лет.

Сегодня Павел Виноградов остается популяризатором астрономии, космонавтики и авиации.

Здоровья и благополучия Павлу Владимировичу!» — написала в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Родился Павел Виноградов родился в Магадане, вырос на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, российские космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев вернулись на борт МКС, завершив свой выход в открытый космос.