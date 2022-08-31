Красноярск, 31 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Красноярском крае начнётся суд по делу о незаконном обороте более 90 кг наркотических средств, реагентов. В совершении преступления обвиняют красноярца с биохимическим образованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

По данным следствия, в 2021 году мужчина купил оборудование, ингредиенты и арендовал гараж, после чего в составе организованной группы создал подпольную лабораторию по производству наркотиков.

В марте того же года он изготовил более 2,5 кг запрещённого вещества, которые планировал сбывать на территории края со своими сообщниками, но не успел. Мужчину задержали правоохранители.

«Из незаконного оборота изъято наркотическое средство, а также более 85 кг реагентов и прекурсоров. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 10 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировском районе Красноярска наркополицейские ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений и изготовлению из неё наркотического вещества.

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