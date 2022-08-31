Владивосток, 31 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения ДФО смогут стать участниками программы «Приоритет-2030». В ней появились дополнительные критерии для дальневосточных вузов, сообщила «Парламентская газета».

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Студенты

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Для университетов Дальнего Востока созданы специальные условия, чтобы они могли попасть в программу. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 31 августа. Размер господдержки для учреждений высшего образования в ДФО по программе «Приоритет-2030» будет составлять 50 млн рублей ежегодно. Финансирование позволит запустить новые образовательные программы, создать современные лаборатории и учебные подразделения.

На поддержку смогут претендовать все 39 дальневосточных вузов. Из них три уже получают средства по программе, ещё два намерены вступить в проект в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительная поддержка направлена на повышение качества высшего образования. Участниками программы уже являются Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова, Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет.