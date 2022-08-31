Пекин, , 07:46 — REGNUM Китайские эксперты и пользователи сети выразили смешанные чувства по поводу кончины скандального советского политика Михаила Горбачева. В то время как Запад помнит его и восхваляет его историческую роль в сближении Советского Союза с Западом и прекращении холодной войны, китайские эксперты считают его трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу, совершала серьезные ошибки в оценке международной ситуации и вызывала хаос во внутреннем экономическом порядке СССР, что служит напоминанием другим странам о необходимости проявлять осторожность в отношении любых попыток «замирения» с западными силами, сообщает 31 августа газета Global Times.

Михаил и Раиса Горбачевы встречаются с Микки и Минни Маусами. США, 1988

По мнению некоторых наблюдателей, в историческом мышлении Горбачев был наивен и незрел, олицетворяя определенный исторический период, когда Россия (СССР) колебалась между путями «поиска независимого пути» и «принятия Западом». Слепое поклонение западной системе привело к тому, что СССР потерял независимость, а российский народ пострадал от политической нестабильности и серьезного экономического давления, что Китай расценил как серьезное предупреждение и урок, из которого следует извлечь опыт для себя самого, считают наблюдатели.

Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года, сообщает ТАСС. Он был первым и последним советским президентом, ушедшим в отставку 25 декабря 1991 года, когда Советский Союз единовременно прекратил свое существование. Президент России Владимир Путин выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Горбачева, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил свои соболезнования, назвав Горбачева государственным деятелем, который изменил ход истории и «сделал больше, чем любой другой человек, для мирного окончания холодной войны».

В 1985 году Горбачев стал генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Во время своего пребывания у власти Горбачев стремился оживить застоявшуюся советскую экономику, которая была пронизана неэффективностью, раздутыми расходами на оборону и ползучей коррупцией. Он призвал к срочной реорганизации и модернизации, но вскоре распространил свою реформу на политическую и социальную структуру всей нации, сообщает RT.

Политика «перестройки» была объявлена в 1986 году как попытка реорганизации экономики, а другая политика провозгласила «гласность» с целью привнесения прозрачности в общество. По сообщениям российских СМИ, он также предложил внести изменения в конституцию, чтобы перейти к президентской системе, и создал новый политический орган под названием Съезд народных депутатов.

Внешняя политика Горбачева, также известная как «новое мышление», ознаменовала период значительного улучшения отношений между Советским Союзом и западными странами, пришедший на смену эпохе военных действий холодной войны, и в 1986 году он объявил о планах вывода советских войск из Афганистана, но для завершения потребовалось еще три года отступление.

Частичная демократизация советского общества при Горбачеве привела к всплеску националистических и антироссийских настроений в большинстве из 15 советских республик, и Советский Союз распался с поразительной скоростью во второй половине 1991 года, когда бывший советский лидер столкнулся с огромной критикой, в основном внутри страны., отмечает Global Times.

«В период своего пребывания на посту высшего руководителя СССР он допустил серьезные ошибки в оценке как внутренней, так и международной ситуации, а факты доказали, что проводимая политика была катастрофической для страны», — заявил анонимно газете Global Times пекинский ветеран-эксперт по международным делам.

Эти ошибки привели к хаосу во внутреннем экономическом порядке, из-за чего общественность потеряла доверие к системе страны. Вместо того, чтобы защищать национальные интересы, внешняя политика определялась Западом во главе с США, отметил эксперт. По его словам, такое незрелое управление причиняло России длительную боль, не утихающую до сегодняшнего дня.

Некоторые китайские эксперты часто называли Горбачева «тем, кто навлек на себя разорение». По словам специалистов, за последнее десятилетие российский президент Владимир Путин извлек уроки из политики советского лидера 1990-х годов, придерживаясь идее собственного пути для страны. Коммунистическая партия Китая, вняв урокам СССР придерживается своего собственного социалистического пути с китайскими особенностями, подчеркивая политическую зрелость и трезвость.

«Горбачев был обманут Западом. В критический момент он не смог спасти ни СССР, ни Коммунистическую партию Советского Союза», — заявил Global Times директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй .

Открытость Китая основана на четырех принципах, включая настаивание на руководстве партии и на принципе независимости, а не на стремлении к вестернизации, как в СССР, сказал Ван.