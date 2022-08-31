Чебоксары, 31 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Из-за жары и атмосферной засухи в восьми муниципальных образованиях Чувашии ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Об этом сообщает республиканское министерство сельского хозяйства.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

В зоне ЧС находятся восемь районов: Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский. По данным аграрного ведомства, причиной стала атмосферная засуха, которая больше всего сказывается на урожае картофеля, овощей и росте многолетних трав, также иссушивается почва под сев озимых культур.

Отметим, что засуха регистрируется в период роста и развития сельхозкультур при температуре воздуха +25 градусах и выше в течение месяца на фоне «эффективных осадков» менее 5 миллиметров.

Напомним, что в муниципалитетах сформируют комиссии для оценки ущерба от засухи.

31 августа — 2 сентября в большинстве районов Чувашии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, из-за жары ожидается оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM , с 30 июня до 20 августа в республике действовал межмуниципальный режим ЧС из-за прошедшего по Чувашии ураганного ветра.

Подробнее: Режим ЧС снят в трёх районах Чувашии