Вашингтон, , 07:44 — REGNUM В Сеть выложили фотографии новой портативной консоли Logitech G Gaming, которую швейцарская компания разрабатывает совместно с китайской Tencent. Об этом 31 августа сообщает портал 9to5google.

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Три снимка опубликовал в соцсети известный инсайдер Evan Blass. Примечательно то, что спустя короткое время фотографии удалила администрация платформы. Как отмечает издание PC Gamer, та скорость, с которой отреагировала Logitech, намекает, что фото настоящие.

Пользователи могут видеть на снимках портативный компьютер в белом корпусе с чёрными и ярко-зелёными элементами, который по размерам явно меньше Steam Deck и, как отметил автор PC Gamer, внешне немного напоминает консоль Nintendo Wii U. Отметим, что на одном из фото запечатлён пользовательский интерфейс Logitech G Gaming.

Напомним, Logitech объявила о том, что объединилась с Tencent в рамках проекта по созданию портативного устройства 2 августа 2022 года. Компании отметили, что консоль будет ориентирована на работу с облачными потоковыми игровыми сервисами Xbox Cloud Gaming и GeForce Now.

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