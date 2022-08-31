Оренбург, 31 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор в отношении горожанина, который признан виновным в возбуждении ненависти к евреям. Оренбуржец получил реальный срок, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Установлено, что с 2020 года мужчина трижды совершал административные правонарушения, которые выражались в публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по отношению евреям. Тексты экстремистского характера размещались в соцсети.

Учитывая рецидив преступлений, суд приговорил оренбуржца к двум с половиной годам лишения свободы. По совокупности приговоров путём присоединения не отбытого наказания по другому приговору суда окончательно мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев и семь дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, горожанину запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей в течение одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.