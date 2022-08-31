Кемерово, 31 августа, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Спецоперация — это самозащита от угроз нашей стране, от большей беды. Такое мнение высказал председатель Общественного совета федерального проекта «Крепкая семья» в Кузбассе Андрей Литвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Наш президент Владимир Путин принял это решение в ситуации, когда не оставалось никакого выбора, — подчеркнул Литвиненко. — Мы не могли остаться в стороне от происходящего. У нашего народа есть национальная гордость, честь, историческая память. Мы всегда из поколения в поколение передаём эту простую, но святую истину: мы своих не бросаем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики в очередной раз обстреляли населённые пункты Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).